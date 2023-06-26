В «Зените» отреагировали на информацию, что клуб позволил Венделу искать новую команду

Генеральный менеджер «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию, что клуб разрешил полузащитнику Венделу искать новую команду в случае, если у футболиста есть такое желание.
«Это фейк», — приводят слова Медведева «РИА Новости Спорт».
Ранее появилась информация, что бразильский легионер «Зенита» не намерен возвращаться в Россию из-за нестабильной ситуации. Агент 25-летнего футболиста опроверг эту информацию, однако позднее турецкие СМИ начали сообщать об интересе «Фенербахче» к аренде Вендела с правом выкупа за € 17,5 млн, а сам игрок, по слухам, готов рассмотреть это предложение.
Вендел представляет «Зенит» с октября 2020 года. В прошлом сезоне он принял участие в 33 матчах, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач.
- 26 июня 2023
-
17:29
-
17:28
-
17:17
-
17:00
-
16:55
-
16:53
-
16:50
-
16:46
-
16:43
-
16:25
-
16:22
-
16:17
-
16:02
-
16:02
-
15:59
-
15:59
-
15:43
-
15:24
-
15:23
-
15:20
-
15:09
-
15:04
-
14:59
-
14:56
-
14:51
-
14:47
-
14:40
-
14:30
-
14:12
-
14:12
-
14:09
-
14:06
-
14:02
-
13:56
-
13:54