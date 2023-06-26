В «Зените» отреагировали на информацию, что клуб позволил Венделу искать новую команду

Генеральный менеджер «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию, что клуб разрешил полузащитнику Венделу искать новую команду в случае, если у футболиста есть такое желание.

«Это фейк», — приводят слова Медведева «РИА Новости Спорт».

Ранее появилась информация, что бразильский легионер «Зенита» не намерен возвращаться в Россию из-за нестабильной ситуации. Агент 25-летнего футболиста опроверг эту информацию, однако позднее турецкие СМИ начали сообщать об интересе «Фенербахче» к аренде Вендела с правом выкупа за € 17,5 млн, а сам игрок, по слухам, готов рассмотреть это предложение.

Вендел представляет «Зенит» с октября 2020 года. В прошлом сезоне он принял участие в 33 матчах, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач.