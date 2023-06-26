Лионель Месси — фаворит «Золотого мяча» по версии Goal

Издание Goal опубликовало обновлённый рейтинг фаворитов на завоевание «Золотого мяча» — 2023.

Главным претендентом на самую престижную индивидуальную награду в футболе остался нападающий Лионель Месси, выступавший в сезоне-2022/2023 за «ПСЖ» и выигравший со сборной Аргентины чемпионат мира по футболу.

В топ-5 также вошли форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, футболист «Реала» Мадрид Винисиус Жуниор и полузащитник «Ман Сити» Кевин Де Брёйне.

Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» — 2023 выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси («ПСЖ», с лета 2023-го — «Интер Майами»)

2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)

4. Винисиус Жуниор («Реал»)

5. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»)

6. Родри («Манчестер Сити»)

7. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити», с лета 2023-го — «Барселона»)

8. Виктор Осимхен («Наполи»)

9. Роберт Левандовски («Барселона»)

10. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»)