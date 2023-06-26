Лионель Месси — фаворит «Золотого мяча» по версии Goal

Издание Goal опубликовало обновлённый рейтинг фаворитов на завоевание «Золотого мяча» — 2023.
Главным претендентом на самую престижную индивидуальную награду в футболе остался нападающий Лионель Месси, выступавший в сезоне-2022/2023 за «ПСЖ» и выигравший со сборной Аргентины чемпионат мира по футболу.
В топ-5 также вошли форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, футболист «Реала» Мадрид Винисиус Жуниор и полузащитник «Ман Сити» Кевин Де Брёйне.
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» — 2023 выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси («ПСЖ», с лета 2023-го — «Интер Майами»)
2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
4. Винисиус Жуниор («Реал»)
5. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»)
6. Родри («Манчестер Сити»)
7. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити», с лета 2023-го — «Барселона»)
8. Виктор Осимхен («Наполи»)
9. Роберт Левандовски («Барселона»)
10. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»)
- 26 июня 2023
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