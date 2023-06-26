«Шинник» объявил о переходе вратаря Александра Довбни

Ярославский «Шинник» объявил о подписании 36-летнего вратаря Александра Довбни. Стороны заключили контракт сроком на один год. Прошлым клубом Довбни было московское «Торпедо».

Из РПЛ в «Шинник»! Александр, добро пожаловать в чёрно-синюю семью!» — написала пресс-служба «Шинника» в клубном телеграм-канале.

36-летний Довбня вернулся в «Торпедо» в январе 2021 года. Вместе с командой он поднялся из Первой лиги в Российскую Премьер-Лигу по итогам сезона-2021/2022. В минувшем сезоне чемпионата России голкипер провёл шесть матчей, пять в стартовом составе и один раз выходил на замену. В общей сложности вратарь пропустил восемь голов и вместе с командой вылетел из РПЛ.

Помимо «Торпедо», Довбня выступал за финскую «Хаку», новосибирскую «Сибирь», «Нижний Новгород», «Подолье» (Подольск), «Луч-Энергия» (Владивосток), «СКА-Хабаровск», «Оренбург» и волгоградский «Ротор».