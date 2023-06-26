Самошников дебютирует за «Локомотив» в товарищеском матче с «Иртышом»

Российский защитник Илья Самошников дебютирует за «Локомотив» в товарищеской игре с «Иртышом», сообщает пресс-служба клуба.
25-летний футболист выйдет на поле в стартовом составе железнодорожников. Самошников присоединился к «Локомотиву» этим летом из «Рубина», за который он выступал на протяжении последних трёх с половиной лет. Казанцам Илья помог выиграть Первую лигу в сезоне-2022/2023 и подняться в Российскую Премьер-Лигу через год после вылета из высшего российского дивизиона.
Помимо Самошникова, в старте железнодорожников на товарищескую игру с «Иртышом» оказались Худяков, Фассон, Погостнов, Сильянов, Куликов, Баринов, Жемалетдинов, Миранчук, Глушенков и Дзюба. Стартовый свисток в матче прозвучит в 17:00 мск.
«Локомотив» прошлый сезон завершил на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. О переходе Ильи Самошникова железнодорожники объявили 17 июня.
- 26 июня 2023
-
17:17
-
17:00
-
16:55
-
16:53
-
16:50
-
16:46
-
16:43
-
16:25
-
16:22
-
16:17
-
16:02
-
16:02
-
15:59
-
15:59
-
15:43
-
15:24
-
15:23
-
15:20
-
15:09
-
15:04
-
14:59
-
14:56
-
14:51
-
14:47
-
14:40
-
14:30
-
14:12
-
14:12
-
14:09
-
14:06
-
14:02
-
13:56
-
13:54
-
13:50
-
13:48