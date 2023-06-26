Защитник «Динамо» Фернандес ответил на вопрос о борьбе за чемпионство с «Зенитом»

Защитник «Динамо» Роберто Фернандес не знает, получится ли у московской команды побороться в следующем сезоне за чемпионство с «Зенитом».

«Прошлый сезон получился неудачным для «Динамо». Нам просто необходимо реабилитироваться. Пока не могу сказать, получится ли у нас побороться с «Зенитом» за чемпионство. Но мы постараемся забраться высоко!» — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

23-летний Фернандес выступает за «Динамо» с июля 2022 года. В прошлом сезоне защитник принял участие в 26 матчах за команду во всех турнирах, забив два гола. Соглашение между сторонами истекает летом 2027 года.

«Динамо» по итогам прошлого розыгрыша Российской Премьер-Лиги заняло девятое место.