Защитник «Динамо» Фернандес ответил на вопрос о борьбе за чемпионство с «Зенитом»
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Защитник «Динамо» Роберто Фернандес не знает, получится ли у московской команды побороться в следующем сезоне за чемпионство с «Зенитом».
«Прошлый сезон получился неудачным для «Динамо». Нам просто необходимо реабилитироваться. Пока не могу сказать, получится ли у нас побороться с «Зенитом» за чемпионство. Но мы постараемся забраться высоко!» — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
23-летний Фернандес выступает за «Динамо» с июля 2022 года. В прошлом сезоне защитник принял участие в 26 матчах за команду во всех турнирах, забив два гола. Соглашение между сторонами истекает летом 2027 года.
«Динамо» по итогам прошлого розыгрыша Российской Премьер-Лиги заняло девятое место.
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