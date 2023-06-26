Билялетдинов: Азия? Не надо резких движений. Вернуться в Европу будет почти нереально

Бывший полузащитник «Локомотива», «Эвертона» и сборной России Динияр Билялетдинов высказался на тему будущего отечественного футбола.

«Сейчас такой момент, что нужно перетерпеть. Товарищеские матчи обязательно нужны, обязательно! Неважно, кто в соперниках, но национальная команда должна существовать — это привилегия для любого игрока. Что касается Азии, то моё мнение, что пока не надо делать резких движений.

Уйти будет легко, а вот вернуться невозможно. Что могу сказать о Сергее Пиняеве и что могу ему посоветовать? Одарённый парень. Очень нестандартно действует для нашей лиги, выделяется, может индивидуально решить эпизод. Но я бы ему посоветовал немножко уравновесить игру, потому что соперники так или иначе привыкают к его манере.

Нужно разнообразие, и у него всё для этого есть. В принципе, я вижу, как он пытается что-то изменить. Пиняеву не надо делать резких движений, необходимо ещё чуть-чуть обкататься в «Локомотиве». Всё у него будет супер», — приводит слова Билялетдинова издание «Российская газета».