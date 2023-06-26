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Генсек РФС: новая форма сборной России будет представлена в марте 2024 года

Генсек РФС: новая форма сборной России будет представлена в марте 2024 года
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что новая форма сборной России по футболу будет представлена перед товарищескими матчами в марте 2024 года. Ранее стало известно, что новым техническим спонсором РФС стала российская компания Jogel.

«Работа над новой формой сборной России по футболу уже идёт. Думаю, что она будет представлена в марте 2024 года. Планируется, что сборная сыграет мартовские товарищеские матчи в этой форме. Поэтому очевидно, что перед первой игрой наши службы проработают этот вопрос и мы сделаем красивую презентацию формы специально под сборную России», — приводит слова Митрофанова издание «РБ Спорт».

Соглашение РФС с компанией Jogel было подписано во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), оно будет действовать до 2026 года.

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