Футболист «Ливерпуля» Луис Диас сменил игровой номер

Вингер «Ливерпуля» Луис Диас сменил игровой номер в преддверии нового сезона, сообщает официальный «твиттер» «Ливерпуля».

По информации источника, в новом сезоне колумбиец будет выступать под седьмым номером. Болельщикам, которые уже приобрели домашнюю майку на сезон-2023/2024, на которой напечатано имя Луиса Диаса и 23-й номер, форвард лично возместит ущерб, обменяв её на аналогичную.

Диас выступает за «Ливерпуль» с января 2022 года. В сезоне-2022/2023 на счету колумбийца 21 матч во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с мерсисайдским клубом действует до конца июня 2027 года.

Ранее ещё один футболист «Ливерпуля» рассказал о принципе выбора игрового номера.