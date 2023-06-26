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Глава судейства РФС Каманцев: не готовимся к практике общения арбитров после матчей

Глава судейства РФС Каманцев: не готовимся к практике общения арбитров после матчей
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Глава Департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев рассказал, что в ближайшее время организация не планирует вовлекать футбольных арбитров в публичный дискурс после матчей. Практику общения судей с журналистами РФС изучал на примере Австрии, но пока, по словам Каманцева, это направление работы не является приоритетным.

«Общение судей после матчей сейчас не обсуждается. Я общался с австралийскими коллегами: у них была специальная программа действий, которая направлена на послематчевые интервью, публикации фактов принятия решений и прочее. Но сейчас у нас фокус внимания направлен не на это. В ближайшее время к практике общения судей после матчей не готовимся», — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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