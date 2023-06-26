Игрок «Крыльев» Ежов: с облегчением выходим из отпуска. Сейчас я более лёгкий и свежий
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Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов рассказал о своих ощущениях после отпуска.
«Сейчас я более лёгкий и свежий выхожу из отпуска. Вторая часть была неприятной как для меня лично, так и для команды. Почему для меня? Почему-то накопилось много травм. Если говорить про команду, то не было какой-то стабильности. Хорошая игра присутствовала, но не на долгом отрезке. С облегчением выходим из отпуска. Надеемся, что будем радовать болельщиков», — сказал Ежов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 Ежов отыграл 22 матча, забил три гола и отдал четыре голевые передачи. Самарский клуб занял 12-е место в турнире, набрав 32 очка в 30 матчах.
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