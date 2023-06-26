Лещук: в Москве даже шаурма вкуснее, чем в США. В Америке сложно найти достойный ресторан

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал, как провёл отпуск в Америке. Голкипер бело-голубых сравнил уровень жизни в США и России.

«Я часто отдыхаю в США. Что меня побуждает туда возвращаться? В первые разы мне нравилась атмосфера, меньше внимания обращал на минусы и недостатки этой страны. Сейчас всё больше обращаю внимание, что у них не всё идеально. А возвращаюсь из-за атмосферы — там есть позитивные моменты. Тот же Нью-Йорк — вроде бы суета, но атмосфера нравится. А вот нормально покушать в Америке — большая проблема. Сложно найти хорошие места, и чтобы ещё поесть правильно можно было, потому что у них много заведений фастфуда и хот-доги с булками на каждом углу продают. При этом найти хороший ресторан тяжело. А в Москве даже шаурма вкуснее!

Путешествия для этого и существуют — чтобы приехать, посмотреть, взять что-то хорошее, подчеркнуть, что у них лучше по сравнению с нашим. Ты едешь, чтобы привезти сюда положительное, получить эмоции. Я просто съездил на отдых в Америку и вернулся в Россию. Какая разница куда? Кто-то летает в Турцию или куда-то ещё. В любом случае хочу вернуться в Америку с детьми и сводить их в парк аттракционов», — приводит слова Лещука «РБ Спорт».