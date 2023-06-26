Марсело Алвес дал первое интервью в качестве игрока «Сочи»

Летний новобранец «Сочи» Марсело Алвес дал первое интервью после прибытия в новый клуб.
«Очень рад находиться здесь. Надеюсь, сезон будет для нас успешным. Свадьба? Очень радостный момент в моей жизни! Осуществилась наша с супругой мечта. Я очень счастлив. Особенные эмоции как в личной жизни, так и в профессиональной карьере.
Жаркий климат Сочи? Для меня это даже лучше. Я из Рио-де-Жанейро. Там климат похож на местный, поэтому я быстрее адаптируюсь. Нет карнавалов? А я с карнавалами не дружу.
Меня хорошо встретили, все хотят мне помочь. Мне очень комфортно. Ещё совсем недавно «Сочи» занимал второе место в чемпионате. Я хочу помочь команде снова добиться этого успеха. Знаю, что здесь играл бразилец Родригао, и он очень хорошо проявил себя. Он служит для меня примером. Теперь моя очередь сделать это.
В России очень сильный чемпионат. Я хорошо отношусь к РПЛ, потому что здесь сильные соперники. Очень много бразильцев здесь добивались успеха. Это дорога мне близка. Мои сильные качества? Я считаю, что хорошо играю на «втором этаже». Стараюсь всегда быть сконцентрированным. Настраиваю себя на игру психологически, чтобы быть агрессивнее», – сказал Марсело Алвес в интервью клубной пресс-службе.
- 26 июня 2023
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