Глава Федерации футбола Саудовской Аравии о КЧМ: мы готовы организовать выдающийся турнир

Глава Федерации футбола Саудовской Аравии Яссер Аль Мисехаль высказался о проведении клубного чемпионата мира в его стране, в городе Джидда.

«Мы считаем, что проведение таких международных мероприятий, как клубный чемпионат мира, даёт возможность развивать игру и вдохновлять старых и новых болельщиков. Работая в тесном сотрудничестве с ФИФА, мы готовы обеспечить выдающийся турнир и незабываемые впечатления для игроков и болельщиков», — приводит слова Аль Мисехаля официальный сайт ФИФА.

Решение о месте проведения клубного чемпионата мира было принято после визита делегации ФИФА в Джидду для оценки хода подготовки к турниру, который пройдёт с 12 по 22 декабря 2023 года. Это будет первый случай проведения клубного чемпионата мира в Саудовской Аравии.