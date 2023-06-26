Маунт готов играть за «Челси» в следующем сезоне

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт готов приехать на предсезонку лондонской команды, если его будущее к этому моменту всё ещё не будет определено, сообщает The Telegraph.

По информации источника, английский хавбек пообщается с новым главным тренером синих Маурисио Почеттино и заверит его в том, что готов усердно трудиться и помогать команде. Однако глобально позиция Маунта остаётся неизменной: он либо покинет лондонский клуб сейчас, либо бесплатно следующим летом в качестве свободного агента.

В сезоне-2022/2023 на счету Маунта 35 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом истекает в конце июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» не выходил из переговоров по Маунту.