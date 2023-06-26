Вратарь «Динамо» Лещук: нам нужно решать свои задачи, а не думать о «Зените»
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Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук высказался о соперничестве команды с «Зенитом».
«Борьба с «Зенитом»? Нам нужно решать свои задачи, а не думать о «Зените». Сейчас необходимо найти свой футбол с новым главным тренером! Нам нужно будет понять все его требования, а потом уже думать о чём-то. У нас пока не было ни одной тренировки с Личкой — только предстоит познакомиться. Поэтому тяжело что-то прогнозировать. Марцелу предстоит ещё адаптация в «Динамо» и Москве. Посмотрим, как всё сложится», — сказал Лещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
В розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 27-летний вратарь провёл шесть матчей, два из которых оказались «сухими». Самарский клуб занял 12-е место в чемпионате.
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