Тренер сборной Украины U21 заявил, что от УЕФА не было запрета по Судакову и Трубину

Тренер молодёжной сборной Украины U21 Руслан Ротань прокомментировал обвинения в нарушении регламента на Евро-2023. Напомним, представители сборной Румынии, соперника украинцев на групповом этапе, заявили, что Трубин и Судаков, которые сыграли за национальную команду Украины против Мальты, не имели права выходить на поле в игре с Хорватией U21 – между матчами должно было пройти не меньше 48 часов.

«Мы направили письма в клубы и УЕФА, где нам предоставили ответ, что по этим вопросам следует разговаривать с клубами. Поэтому мы уведомили клубы, пообщались с нашими врачами, ребятами, проанализировали всё и поступили так, как считали нужным. Я считаю, что ребята заслуживали права сыграть на турнире. Если они готовы психологически и морально, хотят этого, — это главный ответ.

Все они очень хотели сыграть. Также очень хотели сыграть Мудрик и Ванат, но состояние здоровья не позволило им выйти на поле. Да, мы отправили соответствующие документы в клубы и спросили в УЕФА», – приводит слова Ротаня пресс-служба украинской ассоциации футбола.