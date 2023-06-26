Винисиус попросил отложить его судебное выступление в связи с отпуском

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор попросил отложить его судебное выступление по поводу расистских оскорблений на «Месталье», поскольку бразилец находится в отпуске, сообщает EFE.
Заседание должно было состояться во вторник, 27 июня, но футболист сейчас находится в Майами.
26 мая суд Валенсии начал расследование расистских оскорблений, которые, по словам Винисиуса, он получил несколькими днями ранее, и вызвал трёх болельщиков местного клуба, которые были опознаны, с одной стороны, самим игроком, а с другой — системой видеокамер на стадионе. Двое из них дали показания на прошлой неделе, а третий должен сделать это 11 июля.
В тот же день судья направил повестку в суд Мадрида с требованием предоставить необходимые технические средства, чтобы Винисиус мог дать показания по видеоконференции в качестве потерпевшей стороны.
- 26 июня 2023
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