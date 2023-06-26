Масалитин: кроме Акинфеева, лучшим игроком ЦСКА некого рассматривать. Он самый яркий

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин назвал лучших игроков московского клуба в минувшем сезоне.
«Согласен ли я с признанием болельщиками Игоря Акинфеева лучшим игроком сезона в ЦСКА? Думаю, больше некого было рассматривать. Он самый яркий. Стабильно провёл сезон, выручал в нужные моменты. Особенно ему удался финал Кубка России.
Что касается топ-3 по версии болельщиков… Мойзес вполне мог посоревноваться с Обляковым. Иван начал хорошо, потом у него был небольшой провал. В конце сезона он снова вернулся на свой прежний уровень. Мойзес ровно провёл сезон. Сначала играл латераля, а потом его поставили в защиту, там он тоже выглядел прилично», — приводит слова Масалитина «Евро-Футбол.Ру».
Ранее был опубликован список лучших игроков ЦСКА в сезоне-2022/2023 по версии болельщиков.
- 26 июня 2023
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