Леонарду Жардим подписал контракт с катарским «Аль-Райаном»

Португальский специалист Леонарду Жардим назначен главным тренером катарского «Аль-Райана». Контракт с Жардимом подписан на два сезона, сообщает пресс-служба «Аль-Райана».

Об интересе «Аль-Райана» к наставнику «Шабаб Аль-Ахли» из Объединённых Арабских Эмиратов стало известно в мае, когда катарский клуб приступил к переговорам с агентами тренера.

Наибольших высот на европейском этапе тренерской карьеры Жардим добился, работая с «Монако» (2014–2018 и 2019 год). С «княжеской» командой он завоевал золото чемпионата Франции в сезоне-2016/2017 и добрался до полуфинала Лиги чемпионов.

После ухода из «Монако» Леонарду некоторое время оставался без работы. В сезоне-2021/2022 португалец был тренером «Аль-Хиляля», с которым выиграл Лигу чемпионов АФК. После этого Жардим возглавил «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ, в первом же сезоне приведя команду к чемпионскому титулу.

«Аль-Райан» финишировал на девятом месте в регулярном сезоне Катара.