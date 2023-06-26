Леонарду Жардим подписал контракт с катарским «Аль-Райаном»

Португальский специалист Леонарду Жардим назначен главным тренером катарского «Аль-Райана». Контракт с Жардимом подписан на два сезона, сообщает пресс-служба «Аль-Райана».
Об интересе «Аль-Райана» к наставнику «Шабаб Аль-Ахли» из Объединённых Арабских Эмиратов стало известно в мае, когда катарский клуб приступил к переговорам с агентами тренера.
Наибольших высот на европейском этапе тренерской карьеры Жардим добился, работая с «Монако» (2014–2018 и 2019 год). С «княжеской» командой он завоевал золото чемпионата Франции в сезоне-2016/2017 и добрался до полуфинала Лиги чемпионов.
После ухода из «Монако» Леонарду некоторое время оставался без работы. В сезоне-2021/2022 португалец был тренером «Аль-Хиляля», с которым выиграл Лигу чемпионов АФК. После этого Жардим возглавил «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ, в первом же сезоне приведя команду к чемпионскому титулу.
«Аль-Райан» финишировал на девятом месте в регулярном сезоне Катара.
- 26 июня 2023
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