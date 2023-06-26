«ПСЖ» хочет получить быстрый и однозначный ответ Килиана Мбаппе по поводу своего будущего

«ПСЖ» ожидает быстрого ответа от нападающего Килиана Мбаппе о его будущем. Клуб хочет, чтобы форвард либо изъявил желание продлить контракт, либо сказал о решении покинуть команду, сообщает Le Parisien.

Президент «парижан» Нассер Аль-Хелаифи считает, что обе стороны близки к подписанию двухлетнего контракта с футболистом.

Однако если Мбаппе откажется от продления контракта, то уже в январе следующего года он сможет уйти из клуба на правах свободного агента. Такой вариант неприемлем для руководства «ПСЖ».

Таким образом, сигнал, направленный игроку и его окружению, предельно ясен: либо Мбаппе продлевает контракт, либо уходит этим летом.

Сам Мбаппе в своё время прокомментировал ситуацию следующим образом: «Широкая общественность не знает всех тонкостей ситуации. Но я знаю, что говорю и что делаю».