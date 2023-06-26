Нападающий самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский рассказал, как относится к критике в свой адрес.
«Люди по итогам первой части сезона начали говорить, что вот я такой крутой игрок… Я ещё тогда сказал, что этого не надо было делать.
Потом была вторая часть сезона, где я себя плохо проявил. И сейчас люди тоже говорят, что я такой-то игрок… Люди всегда будут писать и говорить — это их работа. Я стараюсь не обращать на это внимания. Меня это никак не цепляет. Для меня прошедший сезон — это опыт. Первый полноценный сезон. Выводы можно сделать, но говорить о том, какой я игрок… По-моему это глупо. Только время покажет. Нужно несколько сезонов», — сказал Писарский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, в первой половине сезона Писарский выступал за «Оренбург». В составе этой команды он провёл 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и одной результативной передачей. За «Крылья» нападающий сыграл 16 матчей, забив три гола и оформив один ассист.
- 26 июня 2023
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