Карапузов: Личка заслуженно пошёл на повышение в «Динамо». Мне нравился его «Оренбург»

Защитник «Динамо» Владислав Карапузов, проведший сезон-2022/2023 в «Ахмате» на правах аренды, высказался о назначении Марцела Лички главным тренером бело-голубых.

«Мне очень нравился «Оренбург» Лички по игре в прошлом сезоне. С «Ахматом» мы один раз победили их, а один раз проиграли. «Оренбург» показывал очень хороший футбол — комбинационный и с быстрыми атаками. Личка заслуженно пошёл на повышение в «Динамо». Будет интересно поработать с ним и его тренерским штабом», — сказал Карапузов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Динамо» заняло девятое место в чемпионате России, набрав 43 очка. За несколько туров до окончания чемпионата бело-голубые уволили Славишу Йокановича с поста главного тренера команды. Летом на его место прибыл чешский специалист Марцел Личка.