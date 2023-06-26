«Манчестер Сити» хочет сохранить Уолкера, а «Бавария» — переманить игрока

«Манчестер Сити» не хочет отпускать своего правого защитника Кайла Уолкера в «Баварию». Руководство «горожан» готово предложить ему новый контракт. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, представители «Сити» отправили агентам Уолкера проект нового соглашения на прошлой неделе. Боссы «горожан» настаивают на сделке и верят в конечный успех.

Отмечается, что «Бавария» также желает видеть игрока в расположении своего клуба и будет продолжать предпринимать попытки по подписанию 33-летнего защитника. При этом окончательное решение остаётся за игроком. Оно станет известно в ближайшее время.

В сезоне-2022/2023 на счету Уолкера 38 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Ранее сообщалось о желании «Баварии» приобрести ещё одного игрока сборной Англии.