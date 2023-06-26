Форвард молодёжной сборной Франции Олисе выбыл с турнира из-за травмы

Молодёжная сборная Франции U21, гарантировавшая себе участие в четвертьфинальном раунде чемпионата Европы, до конца турнира лишилась одного из лидеров атаки. Майкл Олисе, 21-летний форвард «Кристал Пэлас», получил травму и покинет команду во вторник, 27 июня, сообщает RMC.
Олисе травмировался в воскресенье, 25 июня, в матче 2-го тура группового этапа Евро с Норвегией. В понедельник футболист прошёл обследование, которое выявило разрыв сухожилия левого бедра. На восстановление уйдёт несколько недель, и поэтому француз, ставший автором единственного гола в ворота норвежцев, не сможет помочь своим товарищам на этом чемпионате.
Напомним, сборная Франции возглавляет группу D, набрав шесть очков в двух стартовых матчах. В 1-м туре французы переиграли Италию с минимальным преимуществом в счёте (2:1), во 2-м – Норвегию (1:0).
- 26 июня 2023
-
22:00
-
21:59
-
21:43
-
21:41
-
21:40
-
21:28
-
21:18
-
21:16
-
21:02
-
21:00
-
20:59
-
20:57
-
20:43
-
20:40
-
20:32
-
20:31
-
20:29
-
20:12
-
20:10
-
20:06
-
20:00
-
20:00
-
19:56
-
19:46
-
19:40
-
19:36
-
19:29
-
19:25
-
19:20
-
19:19
-
19:02
-
19:00
-
18:57
-
18:45
-
18:40