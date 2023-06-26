Форвард молодёжной сборной Франции Олисе выбыл с турнира из-за травмы

Молодёжная сборная Франции U21, гарантировавшая себе участие в четвертьфинальном раунде чемпионата Европы, до конца турнира лишилась одного из лидеров атаки. Майкл Олисе, 21-летний форвард «Кристал Пэлас», получил травму и покинет команду во вторник, 27 июня, сообщает RMC.

Олисе травмировался в воскресенье, 25 июня, в матче 2-го тура группового этапа Евро с Норвегией. В понедельник футболист прошёл обследование, которое выявило разрыв сухожилия левого бедра. На восстановление уйдёт несколько недель, и поэтому француз, ставший автором единственного гола в ворота норвежцев, не сможет помочь своим товарищам на этом чемпионате.

Напомним, сборная Франции возглавляет группу D, набрав шесть очков в двух стартовых матчах. В 1-м туре французы переиграли Италию с минимальным преимуществом в счёте (2:1), во 2-м – Норвегию (1:0).