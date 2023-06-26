Ибрагимович: возможно, вернусь в футбол. Через месяц могу тренироваться с «Миланом»

Бывший форвард «Милана» Златан Ибрагимович дал надежду фанатам, заявив о возможном возобновлении профессиональной карьеры.

«Благодарен каждому, кто хотел бы видеть меня в «Милане», пускай даже в роли менеджера. «Милан» навсегда останется в моём сердце. Мы через многое прошли с этим клубом. И мне придаёт сил подобная любовь фанатов.

Сейчас я никуда не спешу. Посмотрим, что будет дальше. Прошло лишь три недели после того, как я объявил о завершении карьеры. Может, вернусь на поле… Возможно, через месяц я уже буду в тренировочном лагере «Милана», – приводит слова Ибрагимовича Sport Mediaset.

В сезоне-2022/2023 на счету Ибрагимовича четыре матча за «Милан» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. 41-летний форвард завершил игровую карьеру по окончании прошлого сезона. Ранее шведский нападающий высказался о своей 24-летней карьере.