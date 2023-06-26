«Факел» подписал контракт с голкипером Виталием Гудиевым

«Факел» подписал контракт с вратарём Виталием Гудиевым, сообщает пресс-служба воронежского клуба.

Уроженец Владикавказа Гудиев начал профессиональную карьеру в «Алании», дебютировав на уровне ФНЛ в 16 лет. Также голкипер выступал за грозненский «Ахмат» и подмосковные «Химки». Виталий Гудиев вызывался в юношеские и молодёжную сборные России.

Ранее появилась информация, что Гудиев пополнит состав «Факела» на правах свободного агента и подпишет контракт сроком на два года.

Напомним, «Факел» завершил сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на 14-м месте таблицы, набрав 30 очков в 30 матчах. В стыковых матчах за право выступать в элитном дивизионе воронежский клуб одолел «Енисей» в двухматчевом противостоянии с общим счётом 3:0.