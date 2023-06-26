Стаматов перешёл из «Оренбурга» в «Пари НН»

Первым летним новобранцем «Пари Нижний Новгород» стал болгарский защитник Маттео Стаматов, два последних сезона проведший в «Оренбурге». 26 июня он подписал трёхлетний контракт с нижегородским клубом и взял 11-й номер.

«У меня закончился контракт с «Оренбургом», и я решил поменять команду. Руководство «Пари НН» и тренерский штаб проявили во мне заинтересованность. Люди из мира футбола, с которыми я общаюсь, хорошо отзывались о команде. И вот я здесь, чтобы помочь команде показать более высокий результат в новом сезоне.

Когда я приезжал сюда с «Оренбургом» в прошлом сезоне, мне очень понравился стадион «Нижний Новгород». Тогда перед игрой мы переговорили на испанском с Лукасом Масоэро. Поэтому знаком я был только с ним. В Нижний я приехал в субботу, познакомился с остальными ребятами. В команде очень хорошая атмосфера. Да и на самой базе есть всё, что нужно: отличные футбольные поля, гостиница, восстановительный центр.

Это будет мой третий сезон в России. Мне и моей семье здесь нравится. И Оренбург, и Нижний – хорошие, интересные города. Почему решил приехать в вашу страну? Чемпионат здесь однозначно сильнее, чем в Болгарии. Верю, что в новом сезоне в Нижнем будет крепкая команда, которая покажет хороший футбол и выступит лучше, чем в минувшем чемпионате», – приводит слова Стаматова пресс-служба «Пари НН».

Маттео Стаматов прошёл через академию «Эспаньола», выступал за болгарские клубы «Септември» и «Левски», а также за юниорские сборные Болгарии.