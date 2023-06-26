Патрис Эвра: вопрос в том, можем ли мы прекратить этот цирк и найти решение

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра выразил своё недовольство затянувшейся продажей клуба.

«Мы говорим об этой сделке уже сколько месяцев? С ноября. Я думаю, что это важно для болельщиков, для игроков и, конечно, для Эрика тен Хага. Мы не знаем, кто будет новым владельцем. Мы уже в 20 милях от «Манчестер Сити». Вопрос в том, можем ли мы прекратить этот цирк, найти решение и как можно скорее пригласить владельца. Мы должны найти его сейчас, до начала сезона. Когда сезон начнётся, будет уже слишком поздно.

Знаем ли мы, кто из игроков придёт? Знаем ли мы, кто из игроков уйдёт? Это несправедливо по отношению к Эрику тен Хагу. Это несёт негативную энергию вокруг клуба.

Мы говорим о том же самом. Нам нужно положить этому конец, если мы хотим, чтобы «Ман Юнайтед» вернулся на своё место», — цитирует Эвра Manchester Evening News.