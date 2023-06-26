«Тоттенхэм» продолжает попытки по приобретению Мэддисона. Лестер хочет не менее € 65 млн

«Тоттенхэм» предлагает за хавбека «Лестера» Джеймса Мэддисона € 45 млн, однако этого недостаточно, чтобы выкупить игрока, сообщает The Telegraph.

По информации источника, «лисы» хотят выручить с продажи одного из лидеров команды не менее € 65 млн. Ещё один претендент на 26-летнего футболиста — «Ньюкасл» — почти потерял интерес к Мэддисону после приобретения хавбека «Милана» Сандро Тонали.

В сезоне-2022/2023 на счету Мэддисона 32 матча за «Лестер» во всех турнирах, в которых он отметился десятью голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с «лисами» действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.

Ранее сообщалось о желании нового главного тренера «Тоттенхэма» подписать Мэддисона.