Серхио Рико начал общаться с родственниками

Хорошие новости об улучшении состояния здоровья голкипера «ПСЖ» Серхио Рико рассказала жена футболиста Альба Силва. По словам девушки, 29-летний игрок начал общаться с близкими, выйдя из комы.
«Дела налаживаются. Он общается, Серхио общается. Он называет нас по имени, он прекрасно узнаёт нас, и у него хорошая память. Надеюсь, в ближайшее время его переведут в сервис, но врачи должны быть уверены, так что решение ещё не принято. Мы полностью доверяем им.
Помнит ли он момент аварии? Я так не думаю, но нам придётся подождать, пока он сможет по-настоящему проявить себя. Сейчас мы просто пытаемся сделать так, чтобы он чувствовал себя хорошо и спокойно», — цитирует Альбу Footmercato со ссылкой на Europa Press.
Ранее сообщалось, что Рико упал с лошади и получил черепно-мозговую травму. Он был госпитализирован в больницу Севильи, где у него диагностировали кровоизлияние в мозг. Позже представители вратаря сообщили, что с игроком произошёл несчастный случай из-за того, что в него врезались повозка с мулом и сбежавшая лошадь.
Рико выступает за «ПСЖ» с 2020 года. Контрактное соглашение вратаря с клубом рассчитано до 2024 года.
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