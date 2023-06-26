«Ювентус» практически договорился с «Лиллем» по поводу трансфера Веа

Нападающий «Лилля» Тимоти Веа близок к переходу в «Ювентус». «Старая синьора» уже согласовывает последние детали сделки с французским клубом, сообщает в своём твиттер-аккаунте инсайдер Фабрицио Романо. Медосмотр форварда и подписание контракта планируются до конца недели.
Условия индивидуального контракта с Веа уже согласованы.
В розыгрыше Лиги 1 сезона-2022/2023 23-летний американец принял участие в 29 матчах, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи. «Лилль» завершил турнир на пятом месте, набрав 67 очков в 38 матчах. На счету клуба 19 побед, девять поражений и десять ничьих.
До перехода в «Лилль» Веа провёл один сезон в составе шотландского «Селтика». Всего на счету футболиста 107 сыгранных матчей, десять забитых голов и семь ассистов в рамках национальных чемпионатов.
- 26 июня 2023
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