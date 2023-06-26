«Реал» объявил о продлении контракта с Модричем

«Реал» продлил контракт с хорватским полузащитником Лукой Модричем. Об этом сообщает пресс-служба мадридского клуба.

По информации источника, новое соглашение будет рассчитано до конца июня 2024 года.

Модрич забивает в ворота «Эльче» в матче 21-го тура Ла Лиги:

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Модрич выступает за «Реал» на протяжении 11 лет. В сезоне-2022/2023 на счету хорватского полузащитника 52 матча за «Реал» во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и шестью результативными передачами. Предыдущий контракт игрока с мадридским клубом действовал до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

Хорватский футболист в футболке «Реала» выиграл 23 трофея. Модрич становился лучшим игроком мира по версии FIFA в 2018 году.