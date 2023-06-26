Маркус Тюрам в ближайшее время пройдёт медобследование и подпишет контракт с «Интером»
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Нападающий сборной Франции Маркус Тюрам в ближайшее время станет игроком миланского «Интера», сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, французский форвард подпишет с «нерадзурри» пятилетний контракт после того, как пройдёт медицинское обследование во вторник, 27 июня.
В сезоне-2022/2023 на счету Тюрама 32 матча за «Боруссию» во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с мёнхенгладбахским клубом истекает в конце июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 32 млн.
Ранее сообщалось о вероятном переходе защитника «Челси» Сесара Аспиликуэты в «Интер».
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