Маркус Тюрам в ближайшее время пройдёт медобследование и подпишет контракт с «Интером»

Нападающий сборной Франции Маркус Тюрам в ближайшее время станет игроком миланского «Интера», сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, французский форвард подпишет с «нерадзурри» пятилетний контракт после того, как пройдёт медицинское обследование во вторник, 27 июня.

В сезоне-2022/2023 на счету Тюрама 32 матча за «Боруссию» во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с мёнхенгладбахским клубом истекает в конце июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 32 млн.

Ранее сообщалось о вероятном переходе защитника «Челси» Сесара Аспиликуэты в «Интер».