«Бавария» отказалась от Осимхена, чтобы подписать Кейна

Мюнхенская «Бавария» уведомила нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, что главным приоритетом клуба является английский форвард Гарри Кейн, сообщает Sky Sport Germany.
Оформление трансфера с нигерийским форвардом практически исключено. В ближайшие дни немецкий клуб будет обсуждать дальнейшие шаги в работе над покупкой Кейна.
В розыгрыше Серии А сезона-2022/2023 Виктор Осимхен принял участие в 32 матчах, забил 26 голов и отдал четыре голевые передачи, став лучшим бомбардиром сезона в итальянском чемпионате. «Наполи» занял первое место в чемпионате, набрав 90 очков в 38 матчах.
Гарри Кейн отыграл 38 матчей английской Премьер-лиги сезона-2022/2023, забил 30 голов и отдал три голевые передачи. «Тоттенхэм» занял восьмую строчку АПЛ с 60 очками в арсенале.
- 27 июня 2023
-
00:42
-
00:38
-
00:28
-
00:26
- 26 июня 2023
-
23:58
-
23:58
-
23:43
-
23:39
-
23:11
-
22:49
-
22:46
-
22:39
-
22:37
-
22:25
-
22:17
-
22:05
-
22:00
-
21:59
-
21:43
-
21:41
-
21:40
-
21:28
-
21:18
-
21:16
-
21:02
-
21:00
-
20:59
-
20:57
-
20:43
-
20:40
-
20:32
-
20:31
-
20:29
-
20:12
-
20:10