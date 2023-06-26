«Бавария» отказалась от Осимхена, чтобы подписать Кейна

Мюнхенская «Бавария» уведомила нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, что главным приоритетом клуба является английский форвард Гарри Кейн, сообщает Sky Sport Germany.

Оформление трансфера с нигерийским форвардом практически исключено. В ближайшие дни немецкий клуб будет обсуждать дальнейшие шаги в работе над покупкой Кейна.

В розыгрыше Серии А сезона-2022/2023 Виктор Осимхен принял участие в 32 матчах, забил 26 голов и отдал четыре голевые передачи, став лучшим бомбардиром сезона в итальянском чемпионате. «Наполи» занял первое место в чемпионате, набрав 90 очков в 38 матчах.

Гарри Кейн отыграл 38 матчей английской Премьер-лиги сезона-2022/2023, забил 30 голов и отдал три голевые передачи. «Тоттенхэм» занял восьмую строчку АПЛ с 60 очками в арсенале.