«Челси» и «Милан» интересуются хавбеком «Валенсии» Мусой

Полузащитник сборной США и «Валенсии» Юнус Муса заинтересовал сразу два топ-клуба. В своей команде 20-летнего хавбека хотят видеть «Челси» и «Милан», сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, «Валенсия» готова продать Мусу этим летом после того, как в зимнее трансферное окно боссы испанцев отклонили все предложения по хавбеку, в том числе и от «Челси». «Валенсия» оценивает своего полузащитника в € 20 млн.

В сезоне-2022/2023 на счету Мусы 36 матчей за «Валенсию» во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Ранее сообщалось о договорённости между «Челси» и «Миланом» по трансферу хавбека Рубена Лофтус-Чика.