«Милан» как никогда близок к подписанию Пулишича

«Милан» находится в шаге от оформления трансфера американского полузащитника Кристиана Пулишича, сообщает La Gazetta dello Sport. Сообщается, что новый главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино не планирует включать игрока в свои планы.

В розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 Кристиан Пулишич провёл 24 матча, забил один гол и отдал один результативную передачу. До перехода в «Челси» он провёл четыре сезона в составе дортмундской «Боруссии». Игроком лондонцев Пулишич стал летом перед сезоном-2019/2020. Всего на счету игрока 188 сыгранных матча, 33 забитых гола и 29 ассистов.

«Челси» занял 12-е место в турнирной таблице, набрав 44 очка в 38 матчах. Клуб одержал 11 побед, потерпел 16 поражений и 11 раз сыграл вничью.