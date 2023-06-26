«Милан» как никогда близок к подписанию Пулишича
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«Милан» находится в шаге от оформления трансфера американского полузащитника Кристиана Пулишича, сообщает La Gazetta dello Sport. Сообщается, что новый главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино не планирует включать игрока в свои планы.
В розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 Кристиан Пулишич провёл 24 матча, забил один гол и отдал один результативную передачу. До перехода в «Челси» он провёл четыре сезона в составе дортмундской «Боруссии». Игроком лондонцев Пулишич стал летом перед сезоном-2019/2020. Всего на счету игрока 188 сыгранных матча, 33 забитых гола и 29 ассистов.
«Челси» занял 12-е место в турнирной таблице, набрав 44 очка в 38 матчах. Клуб одержал 11 побед, потерпел 16 поражений и 11 раз сыграл вничью.
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