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Камоцци: «Спартаку» нужно направить все усилия на покупку центрального защитника

Камоцци: «Спартаку» нужно направить все усилия на покупку центрального защитника
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвал главную трансферную цель для красно-белых в летнее трансферное окно. По мнению итальянского специалиста, «Спартаку» необходимо усилить позицию центрального защитника.

«Какую позицию надо усилить «Спартаку»? Нужно направить все усилия селекционного отдела на покупку центрального защитника. Кого именно? Я больше не работаю с клубом, называть фамилии — задача других людей», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» завоевал бронзовые медали, набрав 54 очка. Подопечные Гильермо Абаскаля пропустили 38 мячей в 30 играх чемпионата. Сезоном ранее красно-белые пропустили 41 гол в РПЛ.

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