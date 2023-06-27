Отец Хосе Антонио Рейеса опроверг слухи о том, что семью выселяют из дома

Франсиско Рейес, отец покойного футболиста Хосе Антонио Рейеса, погибшего во время аварии, заверил, что семье не грозит опасность быть выселенными из дома, сообщает Marca.

Через четыре года после трагической смерти футболиста его семья всё ещё сталкивается с финансовыми проблемами, такими как ипотечные кредиты, которые игрок оставил непогашенными.

Часть долгов, накопленных футболистом, досталась его семье. В связи с этим ходили слухи о возможном выселении родственников погибшего из одного из домов, в котором они проживают.

Рейес погиб 1 июня 2019 года в результате автомобильной аварии в городе Утрера. Вместе с Рейесом в автомобиле ехали его кузены Хонатан Рейес и Хуан Мануэль Кальдерон. Хонатан погиб, а Хуан выжил, получив множественные ранения.