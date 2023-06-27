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Стрепетов: календарю «Зенита» в концовке чемпионата не позавидуешь

Стрепетов: календарю «Зенита» в концовке чемпионата не позавидуешь
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Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов оценил концовку игрового календаря для сине-бело-голубых в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Не позавидуешь календарю «Зенита» в концовке. Достаточно серьёзное завершение чемпионата. Нет ни одного проходного матча. Но давайте не сбрасывать со счетов остальные команды, всё возможно. Не забывайте про «Ростов», «Краснодар» и московское «Динамо».

Жду ли я сюрпризов от результатов чемпионата? Всё будет зависеть от формы команд. Вдруг «Спартак» наберёт ход и полетит всех крушить? ЦСКА со своим построением игры может удачно выступить. «Локомотив» тоже не надо сбрасывать со счетов, во второй половине прошлого сезона команда набрала много очков. «Зениту» дали такой календарь, сказав: «Доказывайте свою состоятельность». Ничего страшного, «Зенит» трудностей не боится», — приводит слова Стрепетова «Евро-Футбол.Ру».

В последних пяти турах «Зенит» сыграет на выезде с «Динамо», «Факелом» и «Ахматом», а также дома с ЦСКА и «Ростовом».

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