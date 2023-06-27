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У Хави и «Барселоны» возникли разногласия при обсуждении нового контракта

У Хави и «Барселоны» возникли разногласия при обсуждении нового контракта
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Главный тренер «Барселоны» Хави ведёт переговоры с клубом о продлении контрактного соглашения, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, одним из непростых пунктов переговоров является то, что Хави попросил прибавки зарплаты своим помощникам. Однако руководство клуба считает, что специалист сам должен поделиться со своими помощникам зарплатой после того, как его заработная плата станет выше.

Отмечается, что Хави уверен, что вопрос по поводу его контракта будет решён до 30 июня.

Хави возглавляет «Барселону» с 2021 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2024 года.

В прошлом сезоне специалист привёл «Барселону» к победе в чемпионате Испании. Каталонский клуб набрал 88 очков после 38 игр.

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