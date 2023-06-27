Лука Модрич прокомментировал продление контракта с «Реалом»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич высказался о продлении контракта с мадридским клубом.
«Дом, милый дом», — написал Модрич в своей социальной сети.
Модрич выступает за «Реал» на протяжении 11 лет. В сезоне-2022/2023 на счету хорватского полузащитника 52 матча за «Реал» во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и шестью результативными передачами. Предыдущий контракт игрока с мадридским клубом действовал до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.
Хорватский футболист в футболке «Реала» выиграл 23 трофея. Модрич становился лучшим игроком мира по версии FIFA в 2018 году.
4:0. Модрич («Реал» Мадрид) устанавливает окончательный счёт:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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