Экс-жена Сафонова: Матвей пытается ребёнка забрать, машину отобрать, требует алименты

Бывшая жена голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова Анастасия рассказала о судебных разбирательствах по поводу их ребёнка.
«Сегодня, 26 июня, состоялось заседание… Видимо, Матвею уже гарантировали результат по делу о месте жительства ребенка, так как его представители в московском суде об этом говорят открыто.
Было предварительное судебное заседание, судья назначила слушание на сентябрь, однако представитель Сафонова Матвея преждевременно попросил перенести на сентябрь, сообщив, что решение суда у них уже в это время будет!
Сама судья была удивлена, так как откуда Матвей заранее может знать, когда суд вынесет решение!
Мне казалось, достаточно я уже увидела от этого человека: ребёнка пытается забрать, машину отобрать, требует с меня алименты выплачивать, теперь ещё ходатайствует о возбуждении на меня уголовного дела!» – написала Анастасия в своей социальной сети.
Сафонов является воспитанником «Краснодара». Контракт игрока с клубом рассчитан до 2026 года.
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