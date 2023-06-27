Джамал Мусиала назвал цель «Баварии» на следующий сезон

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала назвал цель мюнхенского клуба на следующий сезон.

«Бавария хочет выиграть все возможные трофеи в следующем сезоне, в этом заключаются амбиции клуба. Нам нужно убедиться, что мы хорошо начнем предсезонную подготовку и кампанию в целом.

Я хочу стать лучше и прошу тренерский штаб давать мне обратную связь. Я хотел бы забивать больше голов и отдавать больше передач», – приводит слова Мусиалы журналист Франк Линкеш.

В розыгрыше Бундеслиги сезона-2022/2023 Джамал Мусиала отыграл в 33 матчах, забил 12 голов и отдал 10 голевых передач. 20-летний хавбек начал карьеру во втором составе «Баварии» в сезоне-2019/2020, на следующий сезон он уже стал игроком основного состава, в других командах не играл.

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