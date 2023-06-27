Президент РПЛ Алаев объяснил выбор мяча Nike на следующий сезон

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал выбор мяча в следующем сезоне чемпионата России по футболу.

«Разглашать итоги голосования не имею права, это конфиденциально. Но явное большинство клубов поддержали Nike. Ключевой фактор — качество мячей. Мы провели тотальное тестирование, в том числе закрытое тестирование, пока по качеству мяч Nike лучше конкурента. Тем не менее, надеемся на то, что альтернатива сохранится.

Один из вариантов — совместно с российский компанией разработать топовый мяч, брендированный под РПЛ. Отыграем один сезон, а дальше посмотрим», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

Напомним, ранее компания Nike ушла с российского рынка из-за политической ситуации в мире. Представители Российского футбольного союза (РФС) сообщали, что рассматривается несколько вариантов поставки мячей, в числе которых и параллельный импорт Nike.