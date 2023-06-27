Тарханов высказался о призывах Украинской ассоциации футбола исключить РФС из ФИФА и УЕФА

Известный российский тренер Александр Тарханов отреагировал на призыв Украинской ассоциации футбола исключить Российский футбольный союз из состава ФИФА и УЕФА из-за разрешения на участие крымских команд в российских турнирах.

«Посмотрим, что будут делать ФИФА и УЕФА. Не думаю, что нас исключат из-за участия крымских клубов в наших соревнованиях. Всё будет благоразумно сделано. Уже многие страны понимают, что Крым — это Россия», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

В данный момент лицензию ФНЛ для участия во Второй лиге чемпионата России получили «Севастополь», а также ялтинский «Рубин». Планируется, что разрешение также получат «Таврия» и «Океан». Ранее эти команды выступали в чемпионате Крыма.