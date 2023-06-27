Гендиректор «Ленинградца»: тратить на покупку игрока 30-50 миллионов в ФНЛ — абсурд

Генеральный директор «Ленинградца» Игорь Левит прокомментировал последние трансферы клуба, вышедшего в Первую лигу.

«Наши новички пришли как свободные агенты. Собственно, мы исходили из того, какие позиции требуют усиления. Если на уровне Второй лиги наш состав был один из самых сильных в нашей группе, то в Первой лиге, конечно, другие скорости и класс команд. Хотели усилить защиту, поэтому взяли центрального и правого защитника. Поскольку в «Урал» ушёл Игорь Дмитриев, нужны были быстрые ребята, способные играть на флангах. Наша команда обычно играет с быстрыми фланговыми атаками. Поэтому Ильин появился, есть другой игрок на просмотре.

Я знаю, что и во Второй лиге клубы покупают игроков. Для меня это нонсенс. Считаю, так не должно происходить. Даже на уровне Первой лиги можно комплектоваться, не выплачивая баснословных сумм. Конечно, если за кого-то потребуется относительно небольшая компенсация, мы ее заплатим. Но выкладывать 20,30, 50 миллионов за игрока… Может, только те, кто ставит задачу выхода в РПЛ, могут себе такое позволить. Для остальных клубов — это абсурд и выброшенные деньги, на мой взгляд», — приводит слова Левита «РБ Спорт».

Напомним, «Ленинградец» пополнили полузащитники Максим Левин, Сергей Ильин, защитник Андрей Хитяев, а также известный защитник Максим Беляев, выступавший за «Локомотив», «Ростов», «Шинник», тульский «Арсенал». Все пришли в клуб из Ленобласти как свободные агенты.