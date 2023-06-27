Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Угаров предположил, что «Зенит» не будет возражать по поводу ухода Вендела

Угаров предположил, что «Зенит» не будет возражать по поводу ухода Вендела
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров поделился мнением, вернётся ли в «Зенит» полузащитник Вендел, а также отметил, что клуб без проблем его отпустит, если у бразильца действительно возникнут варианты с продолжением карьеры.

«Наверное, если бы у Вендела были бы какие-то варианты ухода, он бы ушёл, а «Зенит» бы не возражал. Поэтому, скорее всего, действительно есть какая-то проблема. Сейчас ведь можно спокойно уйти, и никто бы не препятствовал такому желанию.

Надо исходить из того, что есть. Понятно, что потеря Вендела будет проблемой для «Зенита». Но есть другие игроки, так что вряд ли это станет критичным. Для РПЛ хватит тех, кто есть, а в еврокубках мы не играем. Так что футболистов будет достаточно. Думаю, тут надо смотреть с той стороны, что, если он не вернётся, за сколько «Зенит» сможет его продать, какая будет выручка. Надо же на нём заработать», — приводит слова Угарова «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Зенит» не против продажи Вендела. Клуб нашёл ему замену в России
«Зенит» не против продажи Вендела. Клуб нашёл ему замену в России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023