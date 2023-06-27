Угаров предположил, что «Зенит» не будет возражать по поводу ухода Вендела

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров поделился мнением, вернётся ли в «Зенит» полузащитник Вендел, а также отметил, что клуб без проблем его отпустит, если у бразильца действительно возникнут варианты с продолжением карьеры.

«Наверное, если бы у Вендела были бы какие-то варианты ухода, он бы ушёл, а «Зенит» бы не возражал. Поэтому, скорее всего, действительно есть какая-то проблема. Сейчас ведь можно спокойно уйти, и никто бы не препятствовал такому желанию.

Надо исходить из того, что есть. Понятно, что потеря Вендела будет проблемой для «Зенита». Но есть другие игроки, так что вряд ли это станет критичным. Для РПЛ хватит тех, кто есть, а в еврокубках мы не играем. Так что футболистов будет достаточно. Думаю, тут надо смотреть с той стороны, что, если он не вернётся, за сколько «Зенит» сможет его продать, какая будет выручка. Надо же на нём заработать», — приводит слова Угарова «РБ Спорт».