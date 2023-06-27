Новиков: ЦСКА в следующем сезоне нельзя жертвовать Кубком России ради РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал результаты жеребьёвки Кубка России.

«Кто-то может сказать, что это группа лёгкая, но нужно понимать, что здесь не может быть простых соперников — по нынешнему регламенту во всех группах Пути РПЛ все команды являются представителями высшего дивизиона. Расслабляться ни в коем случае нельзя! Все команды будут сражаться!

Команда должна сражаться на двух фронтах — в и РПЛ, и в Кубке. Нельзя жертвовать Кубком ради РПЛ. Я не знаю, какие задачи стоят перед тренерским штабом ЦСКА, но предполагаю, что команда будет стараться показать максимальный результат не только в чемпионате России, но и в Кубке», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Напомним, ЦСКА попал в одну группу с «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом». Красно-синие являются действующим победителем Кубка России. В минувшем сезоне команда заняла второе место в итоговой турнирной таблице РПЛ, набрав 58 очков.