Новиков: ЦСКА в следующем сезоне нельзя жертвовать Кубком России ради РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал результаты жеребьёвки Кубка России.
«Кто-то может сказать, что это группа лёгкая, но нужно понимать, что здесь не может быть простых соперников — по нынешнему регламенту во всех группах Пути РПЛ все команды являются представителями высшего дивизиона. Расслабляться ни в коем случае нельзя! Все команды будут сражаться!
Команда должна сражаться на двух фронтах — в и РПЛ, и в Кубке. Нельзя жертвовать Кубком ради РПЛ. Я не знаю, какие задачи стоят перед тренерским штабом ЦСКА, но предполагаю, что команда будет стараться показать максимальный результат не только в чемпионате России, но и в Кубке», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».
Напомним, ЦСКА попал в одну группу с «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом». Красно-синие являются действующим победителем Кубка России. В минувшем сезоне команда заняла второе место в итоговой турнирной таблице РПЛ, набрав 58 очков.
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