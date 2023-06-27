Валерий Гладилин назвал слабое место в составе «Спартака»
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин считает, что красно-белые с нынешнем составом могут бороться с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ.
«Бороться с «Зенитом» за чемпионство «Спартак» может и с нынешним составом. Единственное слабое место у красно-белых — это зона центральных защитников. Нужен ещё один хороший футболист на эту позицию. Чтобы не дергать игроков средней линии в центр защиты, нужно укреплять эту позицию», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».
Напомним, по итогам прошлого сезона «Зенит» стал чемпионом РПЛ, набрав 70 очков после 30 игр. «Спартак», в свою очередь, финишировал на третьем месте, записав в свой актив 54 очка. Второе место по итогам сезона занял ЦСКА, который набрал 58 очков.
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