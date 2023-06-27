Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Угаров: если «Спартак» начнёт неважно, то к игре с «Зенитом» Абаскаля могут и «погнать»

Угаров: если «Спартак» начнёт неважно, то к игре с «Зенитом» Абаскаля могут и «погнать»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров оценил первые пять туров опубликованного календаря РПЛ на новый сезон.

«Думаю, в первых пяти турах РПЛ у «Зенита» могут быть вопросы только с «Ростовом» — игра на выезде, добираться туда долго и неудобно. А по другим командам — с Нижним будет нормальная игра, «Факел» — то же самое. Обе команды боролись в прошлом сезоне за выживание. Потом «Динамо» с новым тренером — уже будет посложнее игра. Через эти встречи зенитовцы как раз подготовятся ко встрече со «Спартаком», которая намечена на пятый тур. Это, как всегда, будет интересная игра, хотя, опять же, как красно-белые начнут. Если невыразительно, то могут произойти очередные изменения. Там же каждый год что-то меняется.

Ну почему? Начнут неважно — и тренера погонят. Так же в «Спартаке» всегда бывает», — приводит слова Угарова «РБ Спорт».

Материалы по теме
С кем клубы РПЛ сыграют на летних сборах. В соперниках у «Зенита» — три зарубежные команды
С кем клубы РПЛ сыграют на летних сборах. В соперниках у «Зенита» — три зарубежные команды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023